Какую силу нужно приложить, чтобы поднять в воздухе воздушный шар объемом 30 метро?? в кубе, который наполнен водородом?

Физика

Какую силу нужно приложить, чтобы поднять в воздухе воздушный шар объемом 30 метро?? в кубе, который наполнен водородом?

Автор: Гость