Какую силу нужно приложить, чтобы поднять в воздухе воздушный шар объемом 30 метро?? в кубе, который наполнен водородом?

Физика
Какую силу нужно приложить, чтобы поднять в воздухе воздушный шар объемом 30 метро?? в кубе, который наполнен водородом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg=2*10=20H Fа=плотность*g*V Fа=1,225*30*10=367,5H Значит шар сам без усилий полетит спокойно, т.к. Fа больше чем mg.
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