Помогите пожалуйста Нужен рассказ по биологии о заболеваниях вызванных нарушен??ями эндокринных желез

Биология
Помогите пожалуйста Нужен рассказ по биологии о заболеваниях вызванных нарушен??ями эндокринных желез
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое железы внутренней секреции? Железы внутренней секреции — общее название желез, которые объединяет способность вырабатывать и выделять непосредственно во внутреннюю среду организма физиологически активные вещества со специфическими свойствами, называемые гормонами. Какова функция желез внутренней секреции? Благодаря выделению гормонов в кровь, железы могут оказывать влияние на органы, которые расположены далеко от самих желез. С биохимической точки зрения гормоны можно отнести к биокатализаторам — химическим соединениям, которые не являются источником энергии, но ускоряют течение биохимических реакций. Железы внутренней секреции играют существенную роль в биохимических реакциях организма, регулируя обмен веществ и многие другие процессы жизнедеятельности клеток и тканей. Каждый из гормонов выполняет особую, характерную для него роль. Вместе с нервной системой гормоны координируют функции отдельных тканей и органов, а также осуществляют нейрогормональную регуляцию функций отдельных органов и всего организма в целом. Раздел науки, занимающийся изучением строения и функций желез внутренней секреции, их влияния на процессы жизнедеятельности организма, а также болезней, вызванных нарушением их функций, называется эндокринологией. Какие железы относятся к железам внутренней секреции? К железам внутренней секреции относятся: • эпифиз (шишковидная железа); • гипофиз; • щитовидная железа; • паращитовидные железы; • вилочковая железа; • надпочечники; • поджелудочная железа; • половые железы (яичники у женщин и яички у мужчин). Какие нарушения работы желез внутренней секреции различаются? Нарушения функции желез внутренней секреции могут происходить по типу: • гормональной перфункции; • гормональной пофункции. Заболевания, связанные с нарушением функций желез внутренней секреции, называются эндокринными заболеваниями. В процесс может вовлекаться одна или несколько желез внутренней секреции. Степень нарушений и выраженность симптомов заболевания зависит от того, какую роль выполняет в организме железа, а также от того, является ли она парной (надпочечники, яичники, яички) или единичной (гипофиз, щитовидная железа). Так, нарушение функций или удаление одной из парных желез компенсируется в определенной степени увеличением и гиперфункцией другой. Ниже описаны заболевания отдельных желез внутренней секреции. Каковы особенности диагностики и лечения болезней желез внутренней секреции? С точки зрения тесной взаимосвязи и многогранных функций эндокринных желез, диагностика и лечение нарушений их деятельности является очень сложным и трудным процессом. Трудности обусловлены тем, что нарушения могут возникать в любом периоде жизни и иметь разную степень выраженности, касаться одной железы или нескольких. Для соответствующей диагностики необходимо тщательно собрать анамнез, провести клиническое обследование и множество лабораторных исследований, что можно осуществить только в соответствующих клиниках.  Никогда не следует заниматься самолечением, так как только правильная диагностика гормональных нарушений позволяет назначить эффективное лечение, воздействующее не только на один орган, корригируя его функцию, но и на функции других желез внутренней секреции в целом. Возможности лечения гормональных нарушений довольно широкие и разнообразные. Больные могут получать практически все гормоны в виде вытяжек из желез внутренней секреции или их синтетических аналогов. В редких случаях проводится оперативное лечение. 
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