Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 16 и 34 соответственно. найди??е высоту проведённую к гипотенузе

Геометрия
Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 16 и 34 соответственно. найди??е высоту проведённую к гипотенузе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина высоты, проведенной к гипотенузе, равна отношению произведения катетов к гипотенузе,то есть находим длину второго катета,он равен 30 и получаем 30*16/34=14,1
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