Расскажите пожалуйста про водросль порфиру её историю .
Биология
Расскажите пожалуйста про водросль порфиру её историю .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоросль порфира-род морских красных водорослей. Известно 25 видов. Встречаются в морях с умеренным климатом. Многие виды являются съедобными. Могут достигать 1 метра и более. Стала красной с накоплением Багрянкового крахмала краснеющего при соприкосновении с йодом.
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