Расскажите пожалуйста про водросль порфиру её историю .

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Водоросль порфира-род морских красных водорослей. Известно 25 видов. Встречаются в морях с умеренным климатом. Многие виды являются съедобными. Могут достигать 1 метра и более. Стала красной с накоплением Багрянкового крахмала краснеющего при соприкосновении с йодом.