В треугольнике все стороны имеют разные длины.Можно ли этот треугольник разрезат?? на равносторонние треугольники?

Гость: Гость:

Раз длины разные, то значит углы треугольника не 60 градусов. Во всяком случае, не все. А равносторонние треугольнички должны иметь все углы равные 60. В общем, я не взялся бы так резать, думаю у меня не получится. Тут как ни режь, обязательно будет оставаться от заданного хотя бы один уголок с хотя бы одним углом, не равным 60, и меня постигнет неудача. Нет, ну нафиг. Невозможно.