Все на скрине , помогите пожалуйста

Геометрия
Все на скрине , помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
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