Как объяснить прогрессивное развитие отделов головного мозга от млекопитающих д?? рыб?

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Эволюция,ребенок в ембриональном периоде проходит все ее стадии, у мленького зародыша даже есть жабры!Головной мозг тоже с течением многих веков перетрансформировался из нервого пучка (у червяков) в мозг млекопитающего ,сложный по строению и выполняющий основные, базовые необходимые для существования функции.