Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли которые могли быть изветны людям в 16 веке
География
Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли которые могли быть изветны людям в 16 веке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тень от Земли при лунном затмении 2. разница длины тени от солнца на разной широте (с вычислением радиуса Земли).
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