Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли которые могли быть изветны людям в 16 веке

География
Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли которые могли быть изветны людям в 16 веке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. тень от Земли при лунном затмении 2. разница длины тени от солнца на разной широте (с вычислением радиуса Земли).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите плиииииз.Или если есть скиньте
Ответить
Математика
За книгу , тетрадь и альбом заплатили 64 руб. какова цена книги , тетради и альбома , ??сли книга и тетрадь стоят 46 руб. , а тетрадь и альбом - 22...
Ответить
Окружающий мир
Что является космическим телом?
Ответить
Русский язык
Помагите пожалуйста ребята номер102
Ответить
Алгебра
X²-64/x²-11+24 решите подробно
Ответить