Почему Хозяйка Медной горы подсказала Даниле мастеру места где он может найти нужный камень в рассказе Павла Петровича Бажова Каменный цветок

Литература
Почему Хозяйка Медной горы подсказала Даниле мастеру места где он может найти нужный камень в рассказе Павла Петровича Бажова Каменный цветок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что ей нужно было чтобы он нашёл камень и потом сделал для неё каменный цветок, на сколько я помню)
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