Наука дает теоретическое обоснование законов развития природы и общества Это правильно или нет

Обществознание
Наука дает теоретическое обоснование законов развития природы и общества Это правильно или нет
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Гость:
Нет. Наука даёт не только теоритическое обоснование законов. Наука так же доказывает их на основе эксперементов
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