Найдите разность самого большого и самого маленького из чисел: 0,469; 0,46; 6,4; 0,4601; 4,601. ??апишите данные числа в порядке возрастания. 2. Выразите в километрах: 4 км 60 м; 327 м; 80 см; 50 м; 500 мм; 3км 5м 9мм. 3. Ок...
Математика
Найдите разность самого большого и самого маленького из чисел: 0,469; 0,46; 6,4; 0,4601; 4,601. ??апишите данные числа в порядке возрастания. 2. Выразите в километрах: 4 км 60 м; 327 м; 80 см; 50 м; 500 мм; 3км 5м 9мм. 3. Округлите каждое из чисел 0,0745; 15,8989; 8,4321: а) до десятых; б) до сотых; в) до тысячных. 4. Выполните действия: а) 64,3 – 38,026; б) 0,648 + 1,675; в) 0,0547 + 0,1903; г) 9– 8,09; д) 15 – 4,83. 5. Скорость водного мотоцикла по течению равна 34,2 км/ч, а собственная 32,8 км/ч. Найдите его скорость против течения. 6. Решите уравнения: а) ; x+27,621=38; б) ; (8,3-х)-0,02=3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,4-0,46=5,94 0,46; 0,4601; 0,469; 4,601; 6,4 --------------------------- 4км60м=4,06км 327м=0,327км 80см=0,0008км 50м=0,05км 500мм=0,0005км 3км5м9мм=3,005009км ------------------------------ а) 0,0745=0,1 15,8989=15,9 8,4321=8,4 б) 0,0745=0,07 15,8989=15,90 8,4321=8,43 в) 0,0745=0,075 15,8989=15,899 8,4321=8,432 ----------------------------- а) =26,274 б) =2,323 в) =0,245 г) =0,91 д) =10,17 ------------------ 34,2-32,8=1,4км/ч скорость течения реки 32,8-1,4=31,4км,ч скорость против течения реки -------------------------- а) х=38-27,621 х=9,379 б) 8,3-х=3,4+0,02 8,3-х=3,42 х=8,3-3,42 х=4,88
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