Найдите разность самого большого и самого маленького из чисел: 0,469; 0,46; 6,4; 0,4601; 4,601. ??апишите данные числа в порядке возрастания. 2. Выразите в километрах: 4 км 60 м; 327 м; 80 см; 50 м; 500 мм; 3км 5м 9мм. 3. Ок...

Математика

Найдите разность самого большого и самого маленького из чисел: 0,469; 0,46; 6,4; 0,4601; 4,601. ??апишите данные числа в порядке возрастания. 2. Выразите в километрах: 4 км 60 м; 327 м; 80 см; 50 м; 500 мм; 3км 5м 9мм. 3. Округлите каждое из чисел 0,0745; 15,8989; 8,4321: а) до десятых; б) до сотых; в) до тысячных. 4. Выполните действия: а) 64,3 – 38,026; б) 0,648 + 1,675; в) 0,0547 + 0,1903; г) 9– 8,09; д) 15 – 4,83. 5. Скорость водного мотоцикла по течению равна 34,2 км/ч, а собственная 32,8 км/ч. Найдите его скорость против течения. 6. Решите уравнения: а) ; x+27,621=38; б) ; (8,3-х)-0,02=3,4

Автор: Гость