Запишите свернутую форму чисел: в 10 с/с : 5 х 103 + 9 х 102 + 3 х 101 + 7 х 100 + 8 х 10 -1 = в 2 с/с: 1 ?? 23 + 1 х 22 + 0 х 21 + 0 х 20 +1 х 2 -1 = в 8 с/с : 4 х 83 + 1 х 82 + 2 х 81 + 4 х 80 + 6 х 8 -1 = в 16 с/с: 1 х ...
Информатика
Запишите свернутую форму чисел: в 10 с/с : 5 х 103 + 9 х 102 + 3 х 101 + 7 х 100 + 8 х 10 -1 = в 2 с/с: 1 ?? 23 + 1 х 22 + 0 х 21 + 0 х 20 +1 х 2 -1 = в 8 с/с : 4 х 83 + 1 х 82 + 2 х 81 + 4 х 80 + 6 х 8 -1 = в 16 с/с: 1 х 163 + А х 162 + С х 161 + 5 х 160 + 9 х 16 -1 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 × 10³ + 9 × 10² + 3 × 10¹ + 7 × 10⁰ + 8 × 10⁻¹ = 5937,8₁₀ 2) 1 × 2³ + 1 × 2² + 0 × 2¹ + 0 × 2⁰ + 1 × 2⁻¹ = 1100,1₂ 3) 4 × 8³ + 1 × 8² + 2 × 8¹ + 4 × 8⁰ + 6 × 8⁻¹ = 4124,6₈ 4) 1 × 16³ + A × 16² + C × 16¹ + 5 × 16⁰ + 9 × 16⁻¹ = 1AC5,9₁₆
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