Запишите свернутую форму чисел: в 10 с/с : 5 х 103 + 9 х 102 + 3 х 101 + 7 х 100 + 8 х 10 -1 = в 2 с/с: 1 ?? 23 + 1 х 22 + 0 х 21 + 0 х 20 +1 х 2 -1 = в 8 с/с : 4 х 83 + 1 х 82 + 2 х 81 + 4 х 80 + 6 х 8 -1 = в 16 с/с: 1 х ...

Информатика

Запишите свернутую форму чисел: в 10 с/с : 5 х 103 + 9 х 102 + 3 х 101 + 7 х 100 + 8 х 10 -1 = в 2 с/с: 1 ?? 23 + 1 х 22 + 0 х 21 + 0 х 20 +1 х 2 -1 = в 8 с/с : 4 х 83 + 1 х 82 + 2 х 81 + 4 х 80 + 6 х 8 -1 = в 16 с/с: 1 х 163 + А х 162 + С х 161 + 5 х 160 + 9 х 16 -1 =

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