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(3x-2)^4= ( за биномом)
Алгебра
(3x-2)^4= ( за биномом)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[(3x-2)²]²=[9x²-24x+4]²=81x⁴+576x²+16+2(-9x²*24x+36x²-96x)= =81x⁴-432x³+648x²-96x+16
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