Запишите уравнение химических реакций по следующим схемам,укажите типы рекций а) угольная кислота=углекислый газ +вода б) оксид магния+водород =магний +вода в)оксид кальция +вода=гидроксид кальция

Химия
Запишите уравнение химических реакций по следующим схемам,укажите типы рекций а) угольная кислота=углекислый газ +вода б) оксид магния+водород =магний +вода в)оксид кальция +вода=гидроксид кальция
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) H2CO3= CO2+H2O (реакция разложения) б) MgO+H2= Mg+H2O (реакция замещения) в) CaO+H2O= Ca(OH)2 (реакция соединения)
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