Нужно решить задачу срочно!!!! Скорость катера на подводных крыльях против течения реки равна 68,5 км/ч, а скорость течения- 1,5 км/ч. Найти собственную скорость катера и его скорость по течению
Математика
Нужно решить задачу срочно!!!! Скорость катера на подводных крыльях против течения реки равна 68,5 км/ч, а скорость течения- 1,5 км/ч. Найти собственную скорость катера и его скорость по течению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70 км в час .............
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