Решите пож. Даю 10 баллов Х+25=30
Математика
Решите пож. Даю 10 баллов Х+25=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+25=30 х=30-25 х=5 --------------- 5+25=30 30=30
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