Решите пож. Даю 10 баллов Х+25=30

Математика
Решите пож. Даю 10 баллов Х+25=30
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+25=30 х=30-25 х=5 --------------- 5+25=30 30=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить,пожалуйста! Найдите каждый член геометрической прогрессии, если известно,что сумма двух крайних членов равна 13,а сумма двух сред...
Ответить
Английский язык
Напишите рассказ 7-9 предложений о реке находящийся в России
Ответить
Математика
Дополни условия задачи: "Мастер за каждую из пяти смен изготавливал 24 детали, а его ученик 15 деталей" разными вопросами так, чтобы задача решалас...
Ответить
История
10. Кто из названных государственных деятелей возглавлял советскую делегацию на м??ждународных конференциях в Тегеране, Ялте, Потсдаме в годы Велик...
Ответить
История
Какие есть черты мануфактурного производства?
Ответить