Дополни условия задачи: "Мастер за каждую из пяти смен изготавливал 24 детали, а его ученик 15 деталей" разными вопросами так, чтобы задача решалась по схемам: 1)( ☐ +☐ )*☐ : 2)(☐ -☐ )*☐ .
Математика
Дополни условия задачи: "Мастер за каждую из пяти смен изготавливал 24 детали, а его ученик 15 деталей" разными вопросами так, чтобы задача решалась по схемам: 1)( ☐ +☐ )*☐ : 2)(☐ -☐ )*☐ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сколько деталей изготовят мастер и ученик вместе за n-ное кол-во смен. 2) на сколько больше деталей изготовил мастер за n-ное количество смен
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