Дополни условия задачи: "Мастер за каждую из пяти смен изготавливал 24 детали, а его ученик 15 деталей" разными вопросами так, чтобы задача решалась по схемам: 1)( ☐ +☐ )*☐ : 2)(☐ -☐ )*☐ .

Математика

Дополни условия задачи: "Мастер за каждую из пяти смен изготавливал 24 детали, а его ученик 15 деталей" разными вопросами так, чтобы задача решалась по схемам: 1)( ☐ +☐ )*☐ : 2)(☐ -☐ )*☐ .

Автор: Гость