10. Кто из названных государственных деятелей возглавлял советскую делегацию на м??ждународных конференциях в Тегеране, Ялте, Потсдаме в годы Великой Отечественной войны: 1. Г.К.Жуков 2. И.В.Сталин 3. М.М.Литвинов 4. В.М.Молот...

История

10. Кто из названных государственных деятелей возглавлял советскую делегацию на м??ждународных конференциях в Тегеране, Ялте, Потсдаме в годы Великой Отечественной войны: 1. Г.К.Жуков 2. И.В.Сталин 3. М.М.Литвинов 4. В.М.Молотов 15. Решение о передаче СССР Южного Сахалина и Курильских островов было принято… 1. на Ялтинской конференции 2. на Тегеранской конференции 3. на Московской конференции 4. на Потсдамской конференции 16. Вторая мировая война закончилась… 1. 8 мая 1945 г. 2. 9 мая 1945 г. 3. 2 августа 1945 г. 4. 2 сентября 1945 г. 17. после нападения на какую страну фашистами началась Вторая мировая война 1. Чехословакию 2. Польшу 3. Францию 4. Австрию 18. В каком году произошел прорыв блокады 1. 1941 г. 2. 1943 3.1944 4. 1942 г. 19.Одна из причин тяжелых поражений Красной Армии в первые месяцы Великой Отечественной войны – это 1. подрывные действия немецких граждан, живших в западных районах СССР 2. многократное превосходство армий Германии и ее союзников в военной технике и людских ресурсах 3. поддержка немцев большинством населения западных районов, недавно присоединенных к СССР 4. попытки Красной Армии перейти к наступательным действиям вместо обороны 20. .К причинам, обусловившим быструю перестройку советской экономики на военный лад в 1941-1942 гг., относится 1. использование труда немецких и других военнопленных 2. разрешение частной собственности в деревне 3. помощь союзников армейскими подразделениями 4. плановый характер управления хозяйством 21 . Издание И. Сталиным приказа № 227 "Ни шагу назад!" от 28 июля 1942 г. было вызвано угрозой 1. захвата немцами Крыма 2. нового прорыва немцев под Москвой 3. выхода немцев к Уралу с юга 4. сдачи Сталинграда и выхода немецких армий к Волге. 22. В годы Великой Отечественной войны 1. был отменен декрет об отделении церкви от государства 2. поместный собор избрал патриарха Сергия 3. священникам была предоставлена возможность совершать на фронте богослужения 4. началось строительство новых храмов за счет государства 23. Граждане СССР впервые в 1941 г. услышали обращенные к ним слова: "Враг будет разбит, победа будет за нами!" в выступлении 1. М.И. Калинина 31 декабря 2. И.В. Сталина 7 ноября 3. Г.К. Жукова 6 декабря 4. И.М. Молотова 22 июня 24. В августе 1941 г. ставка Верховного Главнокомандования издала приказ № 270, главным пунктом которого было 1. объявление советских военнопленных изменниками, введение наказаний для членов их семей 2. улучшение материального положения семей погибших воинов 3. введение трудовой мобилизации населения прифронтовых областей 4. формирование штрафных батальонов 25. Важным событием 1944 г. было 1. полное освобождение Ленинграда от блокады 2. образование ООН 3. объявление Советским Союзом войны Японии 4. поражение фашистских войск под Курском 26. На каком направлении осуществлялась операция 'Багратион" в июне 1944 г.7 1. Белорусском 2. Ленинградском 3. Киевском 27. Важнейшей причиной срыва плана немецкого наступления в Курской битве является упреждающий удар советской артиллерии вступление в бой сибирских резервных дивизий окружение основной массы немецких войск удар партизанских соединений в тыл немцев 28.Что было одной из причин неудач Красной Армии в борьбе против войск Германии и ее союзников в первые месяцы Великой Отечественной войны? эвакуация военных заводов за Урал одновременное участие советских войск в вооруженном конфликте с Японией децентрализация экономики уничтожение в результате репрессий в предвоенные годы высшего командного состава армии

Автор: Гость