Компьютер-это электронное устройство, предназначенное для ...
Информатика
Компьютер-это электронное устройство, предназначенное для ...
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