При взаимодействии 2 моль серной кислоты с нитратом свинца , образовался осадок , найдите его массу .

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H2SO4+Pb(NO3)2 = PbSO4↓ + 2HNO3 Осадок - это сульфат свинца. По уравнению видно, что количество сульфата свинца равно количеству серной кислоты, т.е. 2 моль Масса сульфата свинца = 2 (моль) х 303 (г/моль) = 606 г