Какие части имеют мхи?.
Окружающий мир
Какие части имеют мхи?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень и стебель!!! Мох имеет корень если он на дереве а если мох сорвать то корент мха останется на дереве
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