Сколько льда взятого при температуре -10°С можно растопить за 10 мин.на электрическ??й плитке работающей от сети с напряжением 220 В при токе 3 А,если КПД установки 80%
Физика
Сколько льда взятого при температуре -10°С можно растопить за 10 мин.на электрическ??й плитке работающей от сети с напряжением 220 В при токе 3 А,если КПД установки 80%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество тепла которое выделиться за 10 минут равно Q=UIt×кпд ui=660 t=600 Q=3168 кдж Тепло требующееся, чтобы растопить лед равно C×m×10+330000×m=3168000 M ( 21000+330000) =3168000 M=9 кг Ответ 9 кг
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