Сколько льда взятого при температуре -10°С можно растопить за 10 мин.на электрическ??й плитке работающей от сети с напряжением 220 В при токе 3 А,если КПД установки 80%

Физика

Сколько льда взятого при температуре -10°С можно растопить за 10 мин.на электрическ??й плитке работающей от сети с напряжением 220 В при токе 3 А,если КПД установки 80%

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