Какими достижениями и изобритениями прославиласькатолическая западнаяевропа
Окружающий мир
Какими достижениями и изобритениями прославиласькатолическая западнаяевропа
Ответ(ы) на вопрос:
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католическая европа - паровой двигательПравославная европа - лампочкаисламский восток - мера веса (карат) Индия - шахматыкитай - бумагаЦивилизации американских индейцев - карты звёздного неба
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