Нужна задача по математике 6 класса

Гость: Гость:

Кенгуру мама прыгает за 1 секунду на 3 метра, а её маленький сынишка прыгает на 1 метр за 0,5 секунды. Они одновременно стартовали от бассейна к эвкалипту по прямой. Сколько секунд мама будет ждать сына под деревом, если расстояние от бассейна до дерева 240 метровРешение: 1 шаг 240 : 3 = 80 (с) скакала мама Кенгуру 2 шаг сын за 0,5 с - 1 м, за 1 с - 2 м3 шаг 80 * 2 = 160 (м) проскачет кенгурёнок за 80 с4 шаг 240 - 160 = 80 (м) осталось проскакать кенгурёнку когдамама уже под эвкалиптом5 шаг 80 : 2 = 40 (с)Ответ: 40 секунд