Помогите сократить, ответ дан. Как придти к этому ответу? Что нужно сделать? Научите :@
Математика
Помогите сократить, ответ дан. Как придти к этому ответу? Что нужно сделать? Научите :@
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (9*10⁻⁹-2*10⁻⁹)²=(10⁻⁹*(9-2))²=10⁻¹⁸*7²=49*10⁻¹⁸ 2)(9*10⁹*49*10⁻¹⁸)÷4=(441*10⁻⁹)÷4 3)(441*10⁻⁹)÷4÷0,16=441÷0,64*10⁻⁹=689,06*10⁻⁹=6,9*10⁻⁷
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