Найти наибольший элемент и его номер в последовательности, элементы которой ввод??тся с клавиатуры. Размер произвольный.

Информатика

Найти наибольший элемент и его номер в последовательности, элементы которой ввод??тся с клавиатуры. Размер произвольный.

Автор: Гость