Найти наибольший элемент и его номер в последовательности, элементы которой ввод??тся с клавиатуры. Размер произвольный.

Информатика
Найти наибольший элемент и его номер в последовательности, элементы которой ввод??тся с клавиатуры. Размер произвольный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем считать, что ввод значения = 0 признак окончания ввода членов последовательности. Тогда можно попробовать так: var a,max,maxn,n: integer; begin   readln(a);   max:=a; maxn:=1;n:=1;   while a<>0 do begin     readln(a);     n:=n+1;     if a>max then begin       max:=a; maxn:=n;     end;   end;   writeln('Максимальный : ',max,'  номер : ',maxn); end.
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