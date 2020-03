Найти наибольший элемент и его номер в последовательности, элементы которой ввод??тся с клавиатуры. Размер произвольный.

Гость: Гость:

Будем считать, что ввод значения = 0 признак окончания ввода членов последовательности. Тогда можно попробовать так: var a,max,maxn,n: integer; begin readln(a); max:=a; maxn:=1;n:=1; while a<>0 do begin readln(a); n:=n+1; if a>max then begin max:=a; maxn:=n; end; end; writeln('Максимальный : ',max,' номер : ',maxn); end.