Сравни написание слов речная -Речная.Придумай и по одному предложению с каждым из этих слов.Слова должны стоять в середине или в конце предложения
Русский язык
Сравни написание слов речная -Речная.Придумай и по одному предложению с каждым из этих слов.Слова должны стоять в середине или в конце предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придумала только на "Речная".Станция называлась Речная.
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