Сравни написание слов речная -Речная.Придумай и по одному предложению с каждым из этих слов.Слова должны стоять в середине или в конце предложения

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Сравни написание слов речная -Речная.Придумай и по одному предложению с каждым из этих слов.Слова должны стоять в середине или в конце предложения

Автор: Гость