Какие есть черты мануфактурного производства?

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Собственно это промышленнсть. Основные черты промышленного производства? Это объект труда: то есть промышленность занимается более глубокой переработкой сельхозпродукции. Промышленность требует специфических кадров: рабочих, мастеров, бригадиров, начальников цехов и иных представителей производственной структуры предприятия. Промышленность производит из какого либо природного ресурса новый продукт, превращая его в готовую продукцию. А уж потом в процессе торговли готовая продукция превращается в товар. Таки образом, в промышленности серье, материалы превращаются в процессе переработки в готовую продукцию, что и является предметом бизнеса! Специфичногсть промшленного производства и в том, что промышленности как правило требуются большое количество рабочей сили, огромное количество средств производства (станки, мангшины, оборудование) и предметов труда (сырье, материалы, энергия и т. п.) . Мануфактура - есть раширение и совершенствование мелких мастерских по производству каких-либо готовых изделий. Само слово "мануфактура" пошло от первых промышленных производств в области "легкой" промышленности: прядильные цеха, суконные, красильные ит. п. были объединены в едином технологическом цикле и вместо современных слов "завод" или "фабрика" употреблялось слово "мануфактура".