Помогите решить,пожалуйста! Найдите каждый член геометрической прогрессии, если известно,что сумма двух крайних членов равна 13,а сумма двух средних 4.
Алгебра
Помогите решить,пожалуйста! Найдите каждый член геометрической прогрессии, если известно,что сумма двух крайних членов равна 13,а сумма двух средних 4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1;в2;в3:в4- геометрическая прогрессия.составим систему в1+в4=13. в2+в3=4. в1+в1q^3=13. b1q+b1q^2=4., b1(1+q^3)=13 b1(q+q^2)=4. разделим 1- уравнение на 2- е. (1+q^3):q(1+q)=13/4. разложим числительюна множители: (1+q)(1-q+q^2)/q(1+q)=13/4 1-q+q^2 /q=13/4 4( 1-q+q^2)=13q 4-4q+4q^2-13q=0 4q^2-17q+4=0 D=17^2-4·4·4=289-64=225=15^2. q1=17+15/8=4. q2=17-15/8=1/4.нашли два значения q, теперь найдем члены прогрессии при: 1)q1=4. b1(1+q^3)=13 b1=13/(1+q^3). b1= 13/(1+64)=13/65=1/5=0,2 b1=0,2. b2=0,8. b3=3,2 b4=12,8. 2)q2=1/4. b1=13/(1+1/64)=64/5=12,8 b2=3,2. b3=0,8. b4=0,2.
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