Помогите решить,пожалуйста! Найдите каждый член геометрической прогрессии, если известно,что сумма двух крайних членов равна 13,а сумма двух средних 4.

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В1;в2;в3:в4- геометрическая прогрессия.составим систему в1+в4=13. в2+в3=4. в1+в1q^3=13. b1q+b1q^2=4., b1(1+q^3)=13 b1(q+q^2)=4. разделим 1- уравнение на 2- е. (1+q^3):q(1+q)=13/4. разложим числительюна множители: (1+q)(1-q+q^2)/q(1+q)=13/4 1-q+q^2 /q=13/4 4( 1-q+q^2)=13q 4-4q+4q^2-13q=0 4q^2-17q+4=0 D=17^2-4·4·4=289-64=225=15^2. q1=17+15/8=4. q2=17-15/8=1/4.нашли два значения q, теперь найдем члены прогрессии при: 1)q1=4. b1(1+q^3)=13 b1=13/(1+q^3). b1= 13/(1+64)=13/65=1/5=0,2 b1=0,2. b2=0,8. b3=3,2 b4=12,8. 2)q2=1/4. b1=13/(1+1/64)=64/5=12,8 b2=3,2. b3=0,8. b4=0,2.