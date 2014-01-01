Напишите рассказ 7-9 предложений о реке находящийся в России

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Обь протекает в Сибири и составляет 3 650 км. Образует ее слияние Катуни и Бии. 5 410 км составляет она вместе со своим притоком Иртышем, поэтому и имеет звание самой длинной реки. Такая длина считается второй во всей Азии и первой в России. Питание Оби в основном снеговое. Что касается рыбы, то можно насчитать около 50-ти видов. Промышленное значение имеют: судак, окунь, лещ, щука и пр. К ценным видам относятся: осетр, чир, пелядь, стерлядь и др. Источник: http://lovitut.ru/content/reki-rossii 2014 © lovitut.ru