2х-2,4 срочно плиз плжадуйста

Математика
2х-2,4 срочно плиз плжадуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x=2.4 x=1.2 если это уравнения
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