Семена каких растений быстро прорастают?

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Быстро всходят семена практически всех культурных растений Семейства Крестоцветные (Капустные) . К ним относятся: редис, редька, репа, капуста (белокочанная, краснокочанная и др. виды) , декоративная капуста, сурепка, хрен, горчица и много других культурных растений. Относительно быстро всходят семена растений Семейства Тыквенные: огурец, тыква, кабачок, патиссон и др. Понятие быстро - относительно. Если поддерживать температуру почвы около +28...+30 и высокую влажность, то быстро всходят и семена паслёновых (Семейство Паслёновые) : томаты, перец, баклажан, картофель, паслён и др. Хотя и без таких высоких температур многие семена паслёновых растений прорастают достаточно быстро. Из цветов быстро всходят семена многих лиан (кобея, ипомея (культурный вьюнок) , тунбергия и др. лианы) , георгин, цинний, бархатцев, пеларгоний (гераней) , петуний и многих других цветочных культур. А к чему вообще такой вопрос? =) Ради интереса? При правильном уходе многие семена прорастают быстро и дружно...