Решить уравнения.это в виде дроби / . x^2+x-2/x-1=2x+3/3
Математика
Решить уравнения.это в виде дроби / . x^2+x-2/x-1=2x+3/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+x-2=(x-1)(x+2) X^2+x-2/x-1=x+2 Умножаем на 3 3x+6=2x+3 X=-3
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