Переведите плиииииз.Или если есть скиньте

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Сер исаак ньютон всемирно известный английский ученый, который посвятил свою жизнь математике физике астрономии и другим наукам. ньютон открыл закон Гравитации и много других законов он изобрел некоторые очень важные научные теории которые помогли людям понять и представить много вещей из мира физики. Исаак родился в маленькой деревушке на востоке англии в 1642.в школе он интересовался математикой которою позже изучал в кембридже.в 1655 ньютон окончил (получил) степень и вернулся домой где он сделал (большинство важных дел) много важной работы. здесь (там) с многими другими вещами он изучал оптику. его експерименты показали что белый свет это смесь цветов радуги.многие люди до этого видели (радугу) цвета радуги, но но это был ньютон который представил им что белый свет делает эти цвета.ньютон изучает световые лучи и строит первый отражающий телескоп.ньютон первый сформулировал закон Гравитации.легенды говорят что он изобрел этот закон когда яблоко упало ему на голову,когда он сидел под деревом в своем саду.поэтому на многих картинках он изображен с яблоком в его руке.ньютон осознал что такой же вид силы что сподвиг яболоко упасть с дерева,дает предметам тоже и сохраняет планеты на своих орбитах.Ньютоновские открытия (изобретения) остаются столь важными и для современной науки.например путем изучения спектров света ученые могут найти что делает это (из чего это сделано) .Ньютон учасвовал в политической жизни англии и был членом английского парламента. у него не было семьи,всю свою жизнь он посвятил науке. он умер в 1727 и был похоронен в вестминистерстском аббатстве где есть монумент этого великого человека