Помагите пожалуйста ребята номер102

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Помагите пожалуйста ребята номер102
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это собственные имена существительные, потому что это названия городов
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