X²-64/x²-11+24 решите подробно
Алгебра
X²-64/x²-11+24 решите подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²-11x+24=0 D=11²-4*24=121-96=25 x1=11+5/2=8 x2=11-5/2=3 x²-64/x²-11x+24= (x-8)(x+8)/(x-8)(x-3)=x+8/x-3
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