Плиз, помогите (log 0,2 (x-1))^2gt;4
Алгебра
Плиз, помогите (log 0,2 (x-1))^2gt;4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2log0.2 (x-1)>4 log0.2 (x-1)>2 log0.2(x-1)>2*log0.2 0.2 log0.2 (x-1)> log0.2 (0.2^2) log0.2 (x-1)>log0.2 (0.04) функция убывающая { x-1< 0.04 { x<0.04+1 { x<1.04 x-1>0 x>1 x>1 x∈(1. 1.04)
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