Плиз, помогите (log 0,2 (x-1))^2gt;4

Алгебра
Плиз, помогите (log 0,2 (x-1))^2gt;4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 2log0.2 (x-1)>4   log0.2 (x-1)>2     log0.2(x-1)>2*log0.2 0.2    log0.2 (x-1)> log0.2 (0.2^2)     log0.2 (x-1)>log0.2  (0.04)  функция убывающая     { x-1< 0.04  { x<0.04+1     {   x<1.04     x-1>0             x>1                  x>1      x∈(1.   1.04)   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Знайдіть скалярний добуток векторів m − n і m + n , якщо m =І4І і n = І3І.
Ответить
География
Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли которые могли быть изветны людям в 16 веке
Ответить
Английский язык
Переведите плиииииз.Или если есть скиньте
Ответить
Математика
За книгу , тетрадь и альбом заплатили 64 руб. какова цена книги , тетради и альбома , ??сли книга и тетрадь стоят 46 руб. , а тетрадь и альбом - 22...
Ответить
Окружающий мир
Что является космическим телом?
Ответить