Знайдіть скалярний добуток векторів m − n і m + n , якщо m =І4І і n = І3І.
Геометрия
Знайдіть скалярний добуток векторів m − n і m + n , якщо m =І4І і n = І3І.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-3=1 -4-(-3)=-1 4+3=7 -4-3=-7
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