Какие промышленности есть в нашем крае тирасполе?

Окружающий мир
Какие промышленности есть в нашем крае тирасполе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Машиностроение(НП ЗАО «Электромаш» | ЗАО «Молдавизолит» | АО «Тираспольский электроаппаратный завод» | АО «Литмаш») 2)Электроэнергетика(Единые Распределительные электросети | Тиротекс-Энерго) Пищевая промышленность(Хлебокомбинат | Консервный завод «1 Мая» | Завод детского питания | Осетровый комплекс «Акватир»[128] | Молокозавод | Мясокомбинат) 3)Промышленность стройматериалов (ОАО «Тирстекло» | Кирпичный завод | Завод железобетонных изделий | ООО «Тирнистром»)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пожалуйста с текстом, буду очень признателен.
Ответить
Алгебра
Плиз, помогите (log 0,2 (x-1))^2>4
Ответить
Геометрия
Знайдіть скалярний добуток векторів m − n і m + n , якщо m =І4І і n = І3І.
Ответить
География
Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли которые могли быть изветны людям в 16 веке
Ответить
Английский язык
Переведите плиииииз.Или если есть скиньте
Ответить