Какие промышленности есть в нашем крае тирасполе?
Окружающий мир
Какие промышленности есть в нашем крае тирасполе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Машиностроение(НП ЗАО «Электромаш» | ЗАО «Молдавизолит» | АО «Тираспольский электроаппаратный завод» | АО «Литмаш») 2)Электроэнергетика(Единые Распределительные электросети | Тиротекс-Энерго) Пищевая промышленность(Хлебокомбинат | Консервный завод «1 Мая» | Завод детского питания | Осетровый комплекс «Акватир»[128] | Молокозавод | Мясокомбинат) 3)Промышленность стройматериалов (ОАО «Тирстекло» | Кирпичный завод | Завод железобетонных изделий | ООО «Тирнистром»)
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