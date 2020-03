В чем разница между герундием и причастием? Как в предложении узнать герундий это или причастие?

Гость: Гость:

Герундий: I enjoy SWIMMING ( здесь это герундий. гл в "инговой" форме, употребляется после определенных слов ( enjoy, keep и тд), их надо запоминать) причастие: I shouted crossing the road.( т.е. я закричал, переходя дорогу. можно разбить предложение на два и смысл не изменится(l crossed the road. l shouted); с герундием такое не пройдет) надеюсь понятно, лично я так их различаю.