В чем разница между герундием и причастием? Как в предложении узнать герундий это или причастие?
Английский язык
В чем разница между герундием и причастием? Как в предложении узнать герундий это или причастие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герундий: I enjoy SWIMMING ( здесь это герундий. гл в "инговой" форме, употребляется после определенных слов ( enjoy, keep и тд), их надо запоминать) причастие: I shouted crossing the road.( т.е. я закричал, переходя дорогу. можно разбить предложение на два и смысл не изменится(l crossed the road. l shouted); с герундием такое не пройдет) надеюсь понятно, лично я так их различаю.
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