Кинетическая энергия: А) прямо пропорциональна скорости Б) обратно пропорциона??ьна скорости В) прямо пропорциональна высоте на которую поднято тело Г) обратно пропорциональна силе тяжести

Физика

Кинетическая энергия: А) прямо пропорциональна скорости Б) обратно пропорциона??ьна скорости В) прямо пропорциональна высоте на которую поднято тело Г) обратно пропорциональна силе тяжести

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