1. Каково значение нервной системы? а) обеспечивает связь с внешней средой б) защищает организм от повреждений в) регулирует работу органов г) согласует работу органов д) является опорой тела е) обеспечивает организм пит...

Биология

1. Каково значение нервной системы? а) обеспечивает связь с внешней средой б) защищает организм от повреждений в) регулирует работу органов г) согласует работу органов д) является опорой тела е) обеспечивает организм питательными веществами 2. Перечислите основные свойства гормонов? 3. Как алкоголь действует на нервные клетки? 4. Благодаря влиянию какой части нервной системы у бегуна после финиша частота пульса замедляется? 5. Инъекцию какого гормона необходимо вводить в кровь больного диабетом? Почему?

Автор: Гость