Подберите исходные вещества к сокращенному ионному уравнению реакций:(Zn2+)+(CO3)2-=ZnCO3
Химия
Подберите исходные вещества к сокращенному ионному уравнению реакций:(Zn2+)+(CO3)2-=ZnCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl₂ + Na₂CO₃ = ZnCO₃ + 2NaCl
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