Помогите пожалуйста с английским языком., буду очень благодарен.

Английский язык
Помогите пожалуйста с английским языком., буду очень благодарен.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. were 2. by 3. has stolen 4. sells 5. don't carry 6. drank 7. been eaten
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