Встретить, колоть, молиться, обидеть. какое слово глагол 1-го спряжения

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Встретить, колоть, молиться, обидеть. какое слово глагол 1-го спряжения
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Автор: Гость
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Гость:
Колоть - 1  спряжение
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