Встретить, колоть, молиться, обидеть. какое слово глагол 1-го спряжения
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Встретить, колоть, молиться, обидеть. какое слово глагол 1-го спряжения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колоть - 1 спряжение
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