Зробіть ці завдання повністю

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Геометрия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Б 2. В 3. А (Гипотенуза равна 13(по теореме Пифагора: √144+25) 4. В (sin30=⇒=1 5. А (sinβ=⇒ВС=10sinβ) 6. Г (sinγ=⇒AC=
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