Карандаш стоит 2 рубля, а ручка в 3 раза дороже карандаша.Сколько карандашей можно ??упить вместо одной ручки? сколько будет стоить карандашей.?
Математика
Карандаш стоит 2 рубля, а ручка в 3 раза дороже карандаша.Сколько карандашей можно ??упить вместо одной ручки? сколько будет стоить карандашей.?
Ответ(ы):
Гость:
Карандаш 2, ручка 2•3=6. 6:2=3 ручки можно купить вместо 1 карандаша
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