Карандаш стоит 2 рубля, а ручка в 3 раза дороже карандаша.Сколько карандашей можно ??упить вместо одной ручки? сколько будет стоить карандашей.?

Математика

Карандаш стоит 2 рубля, а ручка в 3 раза дороже карандаша.Сколько карандашей можно ??упить вместо одной ручки? сколько будет стоить карандашей.?

Автор: Гость