Какие черты русской промышленности и торговли в 1 половине 19 века?

История
Какие черты русской промышленности и торговли в 1 половине 19 века?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Основные  черты экономического развития. ... В  первой половине века продолжала существовать помещичья мануфактура ... Применение машин в русской промышленности началось еще в первые десятилетия  XIX в. 
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