Тело объемом 25 метров в кубе полностью погружено в воду. Вычислите архимедову сил??
Физика
Тело объемом 25 метров в кубе полностью погружено в воду. Вычислите архимедову сил??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложнааааа... Fа=плотность*g*V Fa=1000*9,8*25=245КПа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!(индукция однородного магнитного поля равна 7 Тл, направленная по оси у. Найдите магнитный поток сквозь пол круга радиусом 70 с...
Математика
Четыре мальчика смастерят 4 скворечника за 4 дня.Сколько скворечников смастерят 12 мальчиков за 12 дней?