Тело объемом 25 метров в кубе полностью погружено в воду. Вычислите архимедову сил??

Физика
Тело объемом 25 метров в кубе полностью погружено в воду. Вычислите архимедову сил??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложнааааа... Fа=плотность*g*V Fa=1000*9,8*25=245КПа
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