Дайте определение понятия "ПАО" . Напишите два предложения раскрывающие суть терм??на. Одно предложение о характерных особенностях ПАО. Вовтором раскройте отличие ПАО от АО.

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1) ПАО - публичное акционерное общество, Общество и представляет собой форму организации предприятия, при которой его акции имеются в продаже на биржах, то есть в публичном доступе, отсюда и буква П. Особенности ПАО: неограниченное число акционеров; свободное обращение акций на рынке; отсутствие необходимости внесения денежных средств в уставный капитал предприятия до его регистрации и открытия накопительного счёта. 2) Существенные отличия между ПАО и АО 1) Акционеры: АО - Только основатели компании; ПАО - Любые физические и юридические лица – собственники акций 2) Численность акционеров АО - Не более 50; ПАО - Не ограничено законом 3) Перераспределение акций: АО - Только внутри компании с их согласия; ПАО - Могут быть реализованы третьим лицам, при этом согласия других акционеров не требуется 4) Наличие преимущества: АО - Преимущество акционеров при постановке цены относительно продажи третьим лицам; ПАО - Не допускается 5) Отчётность и её публикация: АО - Не носит обязательного характера; ПАО - Обязательна 6) Статус: АО - В силу закрытости носит худший характер для восприятия возможными инвесторами; ПАО - Обладает высокой степенью делового статуса, что позволяет рассчитывать на соответствующее отношение партнёров 7) Размещение информации: АО - Не обязательно; ПАО - Подлежит размещению в публичных ресурсах, именно в границах, предусматриваемых законом